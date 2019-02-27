10 тонн белорусских огурцов задержаны на границе в Себежском районе

12:31, 27 февраля 2019, ПАИ

В Себежском районе на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы сотрудники территориального Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 10 тонн белорусских огурцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Товар следовал автомобильным транспортом из Витебской области Белоруссии в адрес получателя, зарегистрированного в Смоленской области. В ходе проведения документарной проверки инспекторы управления установили, что за неоднократное неуведомление или непредъявление подкарантинной продукции по месту прибытия должностному лицу государственного органа получатель оказался в списке предприятий, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию Российской Федерации.

Ввоз огурцов запрещен. По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.