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Общество

Около 80 биотуалетов и 7 больших стационарных санузлов планируют установить в Пскове к Ганзе-2019

Около 80 биотуалетов и 7 больших стационарных санузлов планируют установить на территории праздничного пространства в Пскове к Международным Ганзейских дням Нового времени, которые пройдут с 27 по 30 июня. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства Николай Баринов на 15-ом заседании оргкомитета по подготовке к Ганзейским дням, которое прошло 26 февраля в администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Николай Баринов доложил, что схема Ганзейского пространства утверждена, и по ней ведет работу Управление городского хозяйства. В частности, уточняется необходимое число туалетов на территории праздничного пространства. Иван Цецерский отметил необходимость установки туалетов и на переходных парковках.

Николай Баринов подчеркнул, что на финальном этапе разработки находятся и вопросы, касающиеся уборки мусора и количества дополнительных мусорных контейнеров, водоснабжения и электричества.

Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов представил презентацию, в которой показал схему расположению сцен и примеры их оформления, также примеры оформления ганзейского шествия и входов на праздничные площадки.

Татьяна Пустошкина рассказала о ходе регистрации, отметив, что добавляется все больше заявок. Также она сообщила о проходящем конкурсе «Искусство Ганзы». На данный момент поступило 24 заявки на участие в конкурсе. Членами оргкомитета было решено принять и допустить к участию все поступившие заявки.

Важную роль занимает вопрос безопасности гостей и жителей города во время празднования Ганзы, отметил Иван Цецерский. Начальник ГИБДД Владимир Папорт рассказал, каким образом и в какое время будет осуществляться ограничение движения в центре города в праздничные дни, а также отметил, что система пропуска машин в перекрытые зоны будет утверждена заблаговременно.

По итогам заседания, было решено вынести вопрос об утверждении принятых решений и закреплении ответственных на 21-ю сессию Псковской городской Думы.

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