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Общество

Свадебный фотоконкурс «Пара года» стартовал в Псковской области

Газета «Псковская правда» запустила свадебный фотоконкурс «Пара года», сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо отправить на электронную почту pravda@pravdapskov.ru свое свадебное фото (это могут быть любительские, профессиональные снимки или селфи). В описании к фото нужно указать имена молодожёнов и дату бракосочетания. Фотоснимок можно сопроводить небольшим рассказом. На фотографии обязательно присутствие и жениха, и невесты. Дата свадьбы не имеет значения.

В течение суток фотоснимки будут загружены в конкурсный альбом на сайте «Псковской правды». Голосовать можно сразу же, как фото попадет на сайт. Голосование будет остановлено 21 марта в 12:00 по московскому времени. Три пары, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков, получат ценные призы от партнеров конкурса.

Награждение победителей состоится 23 марта на главной еvent-выставке Пскова «Свадьба EXPO`2019», которую уже пятый год подряд проводит Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

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