0
14:47
За брендом отечественной экологически чистой продукции будущее, уверен Андрей Козлов
11:51
На 39 месте оказалась Псковская область в рейтинге регионов по популярности платежей банковскими картами
18:18
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
10:29
Комитет по тарифам и энергетике Псковской области пересмотрит тарифы операторов по обращению с ТКО
09:58
Ольга Родионова: Уровень экономики страны и благосостояние граждан зависят от уровня развития высоких технологий
11:30
Олег Майоров: Расширение сети банковских терминалов востребовано в Невельском районе
13:21
Президент РФ призвал навести порядок в сфере обращения с отходами
Еще новости
Экономика

Осужденные ИК-2 будут изготавливать продукцию для нужд Островского района

Осужденные ИК-2 будут изготавливать продукцию для нужд Острова и Островского района. Такой договорённости достиг глава района Дмитрий Быстров с временно исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области Игорем Гудковым и его заместителем - начальником центра трудовой адаптации Вячеславом Шидловским, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФСИН.

В ходе прошедшей встречи стороны также обсудили вопрос создания попечительского совета для оказания содействия исправительному учреждению в совершенствовании материально-технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных, организации трудового и бытового устройства освобождающихся лиц, а также создания новых рабочих мест. Кроме того, участники встречи рассмотрели вопрос выделения земельного участка сельскохозяйственного назначения, пригодного для выращивания овощей и картофеля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

За брендом отечественной экологически чистой продукции будущее, уверен Андрей Козлов
26 февраля 2019
За брендом отечественной экологически чистой продукции будущее, уверен Андрей Козлов 2
На 39 месте оказалась Псковская область в рейтинге регионов по популярности платежей банковскими картами
25 февраля 2019
На 39 месте оказалась Псковская область в рейтинге регионов по популярности платежей банковскими картами
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
23 февраля 2019
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе 1
Комитет по тарифам и энергетике Псковской области пересмотрит тарифы операторов по обращению с ТКО
22 февраля 2019
Комитет по тарифам и энергетике Псковской области пересмотрит тарифы операторов по обращению с ТКО 1
Ольга Родионова: Уровень экономики страны и благосостояние граждан зависят от уровня развития высоких технологий
22 февраля 2019
Ольга Родионова: Уровень экономики страны и благосостояние граждан зависят от уровня развития высоких технологий
Олег Майоров: Расширение сети банковских терминалов востребовано в Невельском районе
21 февраля 2019
Олег Майоров: Расширение сети банковских терминалов востребовано в Невельском районе
Президент РФ призвал навести порядок в сфере обращения с отходами
20 февраля 2019
Президент РФ призвал навести порядок в сфере обращения с отходами
Упростить визовые формальности для туристов призвал Владимир Путин
20 февраля 2019
Упростить визовые формальности для туристов призвал Владимир Путин

Идет загрузка...