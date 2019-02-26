Осужденные ИК-2 будут изготавливать продукцию для нужд Островского района

14:22, 27 февраля 2019, ПАИ

Осужденные ИК-2 будут изготавливать продукцию для нужд Острова и Островского района. Такой договорённости достиг глава района Дмитрий Быстров с временно исполняющим обязанности начальника исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области Игорем Гудковым и его заместителем - начальником центра трудовой адаптации Вячеславом Шидловским, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФСИН.

В ходе прошедшей встречи стороны также обсудили вопрос создания попечительского совета для оказания содействия исправительному учреждению в совершенствовании материально-технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных, организации трудового и бытового устройства освобождающихся лиц, а также создания новых рабочих мест. Кроме того, участники встречи рассмотрели вопрос выделения земельного участка сельскохозяйственного назначения, пригодного для выращивания овощей и картофеля.