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Общество

Ольга Федорова: Российской школе модернизация очень нужна, мы ее ждем

«Российской школе модернизация очень нужна, мы ее ждем», – сообщила Псковскому агентству информации директор лицея экономики и основ предпринимательства № 10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина модернизировать все российские школы к 2021 году, прозвучавшее в ходе его послания Федеральному Собранию.

«Прежде всего, ждем новое оборудование, компьютерную технику. Главное, чтобы все школы это получили независимо от того, большая школа или маленькая, чтобы все дети были в равных условиях», – рассказала она.

Ольга Федорова

По мнению Ольги Федоровой, у больших школ больше возможностей, поэтому «ждем равных условий для обучения учеников».

В соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

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  • Послание президента - 2019
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