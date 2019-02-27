Мотосезон-2019 откроется в Пскове 4 мая

15:00, 27 февраля 2019, ПАИ

Мотосезон-2019 откроется в Пскове 4 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия в псковском мотоклубе «Позитивная механика».

Запланирован традиционный проезд колонны мотоциклов по городу, а также праздничная вечеринка на территории мотоклуба «Позитивная механика». Там байкеров ждут соревнования, лотерея с подарками, гонка на выживание, дискотека, огненное шоу.

Проход/заезд на «поляну» - 300 рублей. Девушкам за рулем мототехники - бесплатно. Проезд на территорию мотоклуба на автомобилях запрещен.