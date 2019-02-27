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Общество

«Псковэнерго» обеспечило мощность первой специализированной школе единоборств в Великих Луках

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил мощность новому двухэтажному зданию строящейся в Великих Луках первой специализированной школы единоборств. Детское спортивное учреждение будет располагаться на улице Ботвина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», в текущем месяце объекту выделена запрашиваемая мощность 100 кВт, источником питания стала подстанция 110 кВ «Рябики». Для создания внешней схемы электроснабжения к зданию были протянуты кабельные линии от ТП-69 10/0,4 кВ.

Будущий руководитель школы, мастер спорта международного класса, чемпион мира по самбо среди студентов 2001 года, абсолютный чемпион России по дзюдо 2004 года Владимир Владимиров рассказал, что открытие детской спортивной школы в южной столице области планируется с сентября нового учебного года. В ней будет два зала для спортивных занятий. 150-200 ребят смогут осваивать самбо, бокс, дзюдо и смешанные виды единоборств.

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