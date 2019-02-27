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Общество

Школьные этапы «Живой классики» проходят в Псковской области

В Псковской области участники международного конкурса юных чтецов «Живая классика» соревнуются за звание лучшего чтеца школы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда «Живой классики», выход на школьный этап помогает юному чтецу найти нового зрителя, посмотреть на других, может, более опытных участников и получить оценку своей работе со стороны. «Именно в это время участники понимают, в чем их сильные стороны: хорошая дикция, сдержанная эмоциональность, правильно найденная интонация или что-то другое. Это те инструменты, которые помогают чтецу выполнить главную задачу – донести до слушателя свое понимание и свою симпатию к тексту», - отметили в фонде.

«Путь в «Живую классику» начался для меня с небольшого школьного конкурса, — рассказала  победительница регионального финала в Псковской области Ольга Шилина. — Это был первый раз, когда я читала стихи или прозу перед зрителем. После этого наша классная руководительница и учитель русского языка и литературы Ольга Синельникова предложила мне принять участие в конкурсе «Живая классика». К прошлогоднему школьному этапу я выбрала отрывок из произведения Елены Пономаренко «Леночка». Я готовилась целый месяц, было страшно, потому что текст казался очень большим. Но на школьном этапе я заняла первое место и прошла дальше, попала в «Артеке». В этом году я также буду принимать участие в конкурсе и надеюсь стать победителем Всероссийского финала».

Победители школьного этапа продолжат соревнования на муниципальном уровне, а те, кто покажет лучший результат, примут участие в региональном финале. Региональный финал – это и соревнования за звание лучшего чтеца области и возможность получить путевку в МДЦ «Артек», где проходят Всероссийские отборочные этапы «Живой классики». В 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Подробнее о конкурсе «Живая классика» можно узнать на сайте.

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