Полномочия администрации Псковской области в сфере земельных отношений предлагается расширить

16:20, 27 февраля 2019, ПАИ

Полномочия администрации Псковской области в сфере земельных отношений и профильного комитета по управлению государственным имуществом предлагается расширить. Соответствующие поправки в региональный закон «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Псковской области и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Псковской области» рассмотрели члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию на заседании 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель КУГИ Лариса Васильева отметила, что новые полномочия вводятся учетом изменений, внесенных в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральными законами от 3 августа 2018 года.

Депутат Андрей Козлов уточнил, кто будет заниматься новыми полномочиями в комитете, отметив, что КУГИ передаётся работа, которой ранее занимались муниципалитеты. Лариса Васильева ответила, что штат комитета остаётся прежним – 42 человека. «Будем использовать внутренние резервы», - сказала она.

Лариса Васильева добавил, что за муниципальной властью в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, останется принятие решений об изъятии земельного участка ввиду его неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации.

Депутаты рекомендовали утвердить поправки к областному закону на сессии 28 февраля.