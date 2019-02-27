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Общество

Отчеты о работе псковских дорожников будут размещать в интернете

Отчеты о работе псковских дорожников будут размещать на сайте администрации города. Такое предложение было озвучено сегодня, 27 февраля, на встрече активистов ОНФ и общественного движения «Убитые дороги» с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и исполняющим обязанности председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Общественник Дмитрий Цопов напомнил, что одна из обязанностей подрядчика, осуществляющего уборку и ремонт дорог - ежедневный осмотр дорог и ведение дорожно-патрульного журнала. Активист попросил сделать эту информацию открытой.

Александр Братчиков согласился, что информация из журнала должна быть в открытом доступе и предложил площадку сайта городской администрации. Он отметил, что в дальнейшем журнал должен вести не подрядчик, а заказчик. «Пропишем это в следующем контракте», - заверил он.

Дмитрий Цопов отметил, что это нужно для того, чтобы жители видели, как и в какие сроки устраняются дефекты дорожного покрытия.

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