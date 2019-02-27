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Общество

Псковских подрядчиков обяжут публично отчитываться о выполненных на городских дорогах работах

Обязать подрядчиков отчитываться публично о выполнении работ по дорожным контрактам предлагает исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает со встречи активистов ОНФ и общественного движения «Убитые дороги» руководством города и области.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков на встрече отметил, что пожелания горожан по ремонту конкретных ям можно было бы наносить на интерактивную карту, предложив объединить усилия областного Управления цифрового развития и проекта «Карта убитых дорог».

В ответ Борис Елкин добавил, что «надо показывать не только проблемные моменты, но и то, что делается». «Почему бы каждому подрядчику не отчитываться о том, что он сделал?» - отметил он, и предположил: «Может, не будет столько гневных обращений в наш адрес».

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