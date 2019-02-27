Схема уборки Пскова будет опубликована в открытом доступе

17:03, 27 февраля 2019, ПАИ

В ближайшее время для каждой подрядной организации будет разработана схема уборки Пскова и опубликована в Сети в открытом доступе. Об этом заявил глава администрации города Александр Братчиков сегодня, 27 февраля, на встрече активистов ОНФ и общественного движения «Убитые дороги» и и. о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Ёлкиным, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова, схемы помогут понять горожанам какая территория должна убираться и когда. Кроме того, он отметил, что городская администрация должна определять перечень работ, а не подрядная организация. Глава администрации также рассказал, что на этой карте планируется сделать не только схему уборки города, но и вырубки деревьев. На создание интерактивной карты «Жизнь города Пскова» в городском бюджете заложено порядка 2 млн рублей.

Как отметил Александр Братчиков, отремонтированный за последние восемь лет 61 километр дорог не позволяет говорить о том, что они находятся в хорошем состоянии.

При этом глава администрации Пскова подчеркнул, что большое внимание уделяется работе по контролю, специалисты провели анализ по городам России и, в большинстве случаев, городской уборкой занимаются муниципальные службы.

Александр Братчиков также отметил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал просьбу выделить муниципалитету средства на закупку уборочной техники для муниципального предприятия «Службы благоустройства», чтобы не зависеть от контрактов с подрядчиками. Кроме того, он отметил, что городские власти провели работу с управляющими кампаниями, которым выданы соответствующие предписания, и с коммерческими предприятиями, обязанными убирать прилегающую территорию. Также, по словам Александра Братчикова, планируется внести ряд изменений в правила благоустройства города, что должно положительно сказаться на внешнем облике Пскова.