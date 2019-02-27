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Общество

Александр Братчиков встретится с подрядчиками на участках дорог, подлежащих гарантийному ремонту

Глава администрации Пскова Александр Братчиков завтра, 28 февраля, встретится с подрядчиками на участках дорог, подлежащих гарантийному ремонту. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 27 февраля, в ходе встречи с активистами ОНФ и общественного движения «Убитые дороги».

По словам сити-менеджера, проблемы на участках, где повреждено покрытие, должны быть устранены в рамках гарантийных обязательств.

Александр Братчиков заявил, что отношения между заказчиком и подрядчиком «должны быть честными», поскольку только тогда можно будет изменить ситуацию с состоянием дорог в городе. «Если работа оплачена, она должна быть качественно сделана, а если сделана плохо, это нужно исправлять», - сказал градоначальник и добавил, что будет настраивать на такое отношение к работе всех сотрудников администрации города.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем это позитивно скажется на облике города.

По его словам, все подрядчики должны понимать, что ремонт нужно делать правильно и отвечать за свою работу.

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