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Общество

Ограждение вокруг бежаницкой школы обязала установить прокуратура

В Бежаницком районе прокуратура обязала администрацию одной из школ установить забор по периметру образовательного учреждения, а районной администрации поручила профинансировать эту работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Действующими санитарно-эпидемиологическими правилами в указанной сфере установлено, что территория общеобразовательной организации должна быть ограждена.

Прокуратура Бежаницкого района направила в суд исковое заявление об обязании образовательного учреждения установить ограждение. Суд удовлетворил требования.

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