Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта

18:04, 27 февраля 2019, ПАИ

Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта в 11:00 в деревне Чернево Гдовского района, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

На поле встретятся команды из Пскова, Великих Лук, Кингисеппа, Чернево. Лучшим игрокам и командам по итогам турнира вручат призы, кубки, медали и грамоты от Федерации футбола Псковской области.

Футбольный марафон в деревне Чернево Гдовского района проводится с 2011 года. Турнир пройдет при поддержке администрации сельского поселения «Черневская волость», администрации Гдовского района, областного Комитета по спорту и Федерации футбола Псковской области.