0
20:13
ФОТОФАКТ: В Пскове появились билборды «29 февраля – День памяти бойцов 6-й роты и спецназа»
19:27
Распил и посадки
18:17
Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов
18:08
Послание президента было сформулировано на основе предложений от населения, считает Вера Кондратьева
18:04
Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта
18:03
Ирина Богачёва: Отмена налога по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» — хорошее решение
17:41
Предложение о разработке госпрограммы по борьбе с борщевиком поддержал комитет Псковского облсобрания по АПК
Еще новости
Общество

Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта

Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта в 11:00 в деревне Чернево Гдовского района, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

На поле встретятся команды из Пскова, Великих Лук, Кингисеппа, Чернево. Лучшим игрокам и командам по итогам турнира вручат призы, кубки, медали и грамоты от Федерации футбола Псковской области.

Футбольный марафон в деревне Чернево Гдовского района проводится с 2011 года. Турнир пройдет при поддержке администрации сельского поселения «Черневская волость», администрации Гдовского района, областного Комитета по спорту и Федерации футбола Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: В Пскове появились билборды «29 февраля – День памяти бойцов 6-й роты и спецназа»
27 февраля 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове появились билборды «29 февраля – День памяти бойцов 6-й роты и спецназа»
Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов
27 февраля 2019
Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов 3
Послание президента было сформулировано на основе предложений от населения, считает Вера Кондратьева
27 февраля 2019
Послание президента было сформулировано на основе предложений от населения, считает Вера Кондратьева
Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта
27 февраля 2019
Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта
Ирина Богачёва: Отмена налога по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» — хорошее решение
27 февраля 2019
Ирина Богачёва: Отмена налога по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» — хорошее решение
Предложение о разработке госпрограммы по борьбе с борщевиком поддержал комитет Псковского облсобрания по АПК
27 февраля 2019
Предложение о разработке госпрограммы по борьбе с борщевиком поддержал комитет Псковского облсобрания по АПК
Вера Емельянова: Отмена выплат НДФЛ по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» - дополнительный шаг к устранению кадрового дефицита на селе
27 февраля 2019
Вера Емельянова: Отмена выплат НДФЛ по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» - дополнительный шаг к устранению кадрового дефицита на селе
Валерий Василевский: Упразднение налога на «подъемные» - благоприятное решение
27 февраля 2019
Валерий Василевский: Упразднение налога на «подъемные» - благоприятное решение

Идет загрузка...