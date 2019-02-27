Бывшему заместителю начальника исправительной колонии в Середке назначен судебный штраф

17:46, 27 февраля 2019, ПАИ

Собранные Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области доказательства суд признал достаточными для назначения судебного штрафа бывшему заместителю начальника ФКУ ИК №4 УФСИН России по Псковской области (поселок Середка Псковского района). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, он обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Установлено, что в феврале 2018 года сотрудник колонии в целях личного обогащения дважды получил от осужденных через посредников мелкие взятки за общее покровительство в пенитенциарном учреждении.

Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. На основании решения мирового судьи уголовное дело прекращено с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей за каждое совершенное преступление.