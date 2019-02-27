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За ДТП с пострадавшим и погибшим невельчанин отправится в колонию-поселение

 21-летний житель Невельского района проведет 1 год 8 месяцев в колонии-поселении за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, сообщили Псковскому агентству информации в межрайонной прокуратуре. Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

В судебном заседании установлено, что 31 октября 2018 года около 2:00 автомобиль под управлением подсудимого сбил шедших по проезжей части в попутном направлении пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Одному из потерпевших был причинен тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть, а второй пешеход в результате полученных травм скончался. 

 

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