За ДТП с пострадавшим и погибшим невельчанин отправится в колонию-поселение

17:56, 27 февраля 2019, ПАИ

21-летний житель Невельского района проведет 1 год 8 месяцев в колонии-поселении за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, сообщили Псковскому агентству информации в межрайонной прокуратуре. Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

В судебном заседании установлено, что 31 октября 2018 года около 2:00 автомобиль под управлением подсудимого сбил шедших по проезжей части в попутном направлении пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Одному из потерпевших был причинен тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть, а второй пешеход в результате полученных травм скончался.