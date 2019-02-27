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Общество

Послание президента было сформулировано на основе предложений от населения, считает Вера Кондратьева

«Самое главное, что послание сформулировано на тех предложениях от населения, которые затрагивают темы социальной сферы, благосостояния, развития инфраструктуры», - заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. По словам Веры Кондратьевой, в послании были определены основные направления, по которым должны работать органы исполнительной власти всех уровней, учреждения и организации, а также сами жители.  

«Я считаю, что для сельских территорий – это хороший стимул. Для тех, кто сюда может приехать. Это мотивирует молодых людей, которые получили образование, приехать и остаться работать на селе», - прокомментировала Вера Кондратьева поручение Владимира Путина освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку.

Напомним, послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

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  • Послание президента - 2019
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