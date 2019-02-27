Послание президента было сформулировано на основе предложений от населения, считает Вера Кондратьева

18:08, 27 февраля 2019, ПАИ

«Самое главное, что послание сформулировано на тех предложениях от населения, которые затрагивают темы социальной сферы, благосостояния, развития инфраструктуры», - заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. По словам Веры Кондратьевой, в послании были определены основные направления, по которым должны работать органы исполнительной власти всех уровней, учреждения и организации, а также сами жители.

«Я считаю, что для сельских территорий – это хороший стимул. Для тех, кто сюда может приехать. Это мотивирует молодых людей, которые получили образование, приехать и остаться работать на селе», - прокомментировала Вера Кондратьева поручение Владимира Путина освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку.

Напомним, послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.