Будущие волонтёры получили краткий экспресс-тур по достопримечательностям Пскова

19:44, 27 февраля 2019, ПАИ

26 февраля в Псковском городском молодёжном центре прошло пятое занятие для обучающихся в школе волонтёра Молодой Ганзы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, 56 человек узнали об истории Пскова и его достопримечательностях. Лекцию прочитал методист духовно-нравственного направления Андрей Таскаев.

Напомним, школа готовит волонтёров возрастом от 15 до 26 лет для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в Пскове в июне 2019 года.