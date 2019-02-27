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Общество

Будущие волонтёры получили краткий экспресс-тур по достопримечательностям Пскова

26 февраля в Псковском городском молодёжном центре прошло пятое занятие для обучающихся в школе волонтёра Молодой Ганзы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, 56 человек узнали об истории Пскова и его достопримечательностях. Лекцию прочитал методист духовно-нравственного направления Андрей Таскаев.

Напомним, школа готовит волонтёров возрастом от 15 до 26 лет для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в Пскове в июне 2019 года.

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