Будущие волонтёры получили краткий экспресс-тур по достопримечательностям Пскова
26 февраля в Псковском городском молодёжном центре прошло пятое занятие для обучающихся в школе волонтёра Молодой Ганзы.
Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, 56 человек узнали об истории Пскова и его достопримечательностях. Лекцию прочитал методист духовно-нравственного направления Андрей Таскаев.
Напомним, школа готовит волонтёров возрастом от 15 до 26 лет для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в Пскове в июне 2019 года.