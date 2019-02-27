Фотовыставка студента колледжа искусств открылась в Пскове

20:42, 27 февраля 2019, ПАИ

Фотовыставка «Северный ветер. Чудское 360» студента 4 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова открылась в библиотеке «Родник» 26 февраля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, на выставке молодой фотохудожник представил свои лучшие работы, многие из которых сделаны на просторах Чудского озера. На фотографиях можно увидеть «Льды Чудского», «Восход небесного светила», «Рыбака на льду» сквозь призму художественного восприятия автора, а также пройтись «По дороге на Луну».

По словам фотохудожника, он очень любит снимать необычные пейзажи, так как, преодолевая немалые расстояния, узнаёт много нового и получает от этого огромное удовольствие.

Он не только занимается фотографией и кинематографом, но и много путешествует. Снимать фильмы со своими одноклассниками он начал ещё учась в школе. Поступив в колледж, он научился делать это профессионально под руководством своих наставников.

Гостями выставки стали друзья фотографа, а также псковичи, интересующиеся искусством фотографии.

Добавим, что в планах фотохудожника продолжить обучение по специальности, поступив на кинорежиссёрский факультет Санкт-Петербургского института кино и театра.

Выставка открыта до 7 марта в часы работы библиотеки «Родник» (улица Труда, 20).