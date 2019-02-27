Жильё получит сирота из Пушкинских Гор после вмешательства прокуратуры

20:52, 27 февраля 2019, ПАИ

Жильё получит сирота из Пушкинских Гор после вмешательства прокуратуры, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пушкиногорского района.

Установлено, что несовершеннолетний гражданин в 2013 году обратился в орган опеки и попечительства Опочецкого района с заявлением об обеспечении его жилым помещением в Пушкинских Горах. Жилищная комиссия приняла решение о предоставлении жилья, однако до настоящего времени гражданин жилым помещением обеспечен не был, что является нарушением пункта 3 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В целях устранения нарушений закона прокурор района 30 ноября 2018 года направил исковое заявление в Пушкиногорский районный суд об обязании администрации Пушкиногорского района предоставить несовершеннолетнему гражданину благоустроенное жилое помещение по договору специализированного найма.

Решением суда от 8 февраля исковые требования прокурора удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение прокуратура района возьмёт на контроль.