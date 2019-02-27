Соревнования общества «Динамо» по зимнему служебному биатлону прошли в Островском районе

21:40, 27 февраля 2019, ПАИ

На лыжной базе «Юность» в Островском районе прошли соревнования ПРО ОГО ВФСО «Динамо» по зимнему служебному биатлону. В соревнованиях приняла участие команда УФСИН России по Псковской области и заняла второе место. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, всего в соревнованиях участвовало более 40 сотрудников из разных силовых ведомств региона.

По программе соревнований состав команды составлял 4 человека, из которых 1 женщина, 1 мужчина старше 40 лет и два мужчины до 40 лет. В составе команды УФСИН России по Псковской области выступали Анжела Федосеева (ИК-2), Дмитрий Понкратьев (СИЗО-2), Александр Бушуев (аппарат Управления), Александр Филиппов (УФСИН), а представлял команду Артем Лаврентьев (УФСИН).

Все сотрудники были разбиты на забеги. Участникам предстояло преодолеть на лыжах дистанцию 3 километра для женщин, 5 километров для мужчин, а также поразить мишени 10 пулями. За каждый промах к общему времени лыжной гонки участнику прибавлялось штрафное время за непопадание в мишень в количестве 45 секунд.

В первом женском забеге второе место в личном первенстве заняла Анжела Федосеева, преодолев дистанцию за 12 минут 48 секунд. Во втором забеге соревновались участники старше 40 лет, где второе место занял представитель СИЗО-2 Дмитрий Понкратьев, показав время 20 минут 29 секунд. Третье место, среди сотрудников до 35 лет, с результатом 21 минута 10 секунд, завоевал Александр Бушуев.

По итогам состязаний команда УФСИН России по Псковской области заняла второе место, пропустив вперед команду КФК №1. Третье место заняла команда УФК №10, четвертое место – УМВД России по Псковской области, пятое место – В/Ч 49911, шестое место – команда Росгвардии и седьмое место заняла команда Псковского филиала Академии ФСИН России.