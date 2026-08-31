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«Выйдут на бой, лишь бы врач допустил»: тренер псковских боксёров – о состоянии подопечных перед 1/4 финала чемпионата России

Тренер псковских боксёров Артура Кулакова и Вадима Иванова Вадим Голик рассказал о состоянии спортсменов перед четвертьфинальными боями чемпионата России в Саранске. Оба боксёра получили травмы в 1/8 финала, но, по словам наставника в беседе с корреспондентом ПАИ, они готовы продолжить турнир.

Артур Кулаков. Фото: Федерация бокса России

«Они выйдут на бой. Лишь бы врач допустил. Вадим вроде чувствует себя хорошо, опухоль спала. Работаем над этим, чтобы всё было нормально. Завтра ждём допуска врача. Хорошо, что сегодня есть день. Опухоль значительно спала. Вчера мы ещё думали, что, может быть, надо сниматься, а сегодня уже более-менее всё ушло», – сказал Голик.

Говоря о состоянии Артура Кулакова, тренер отметил, что у него есть рассечение над бровью, полученное в результате столкновения головами: «То, что она потом будет раскрываться, – это сто процентов. С каждым боем сопротивление всё жестче, и цена поединка выше. Но здесь работают со сборной России катмены, которые, надеюсь, нам помогут справиться с ней [с травмой]».

Вадим Иванов. Скриншот трансляции

«Предварительно всё хорошо. Но у меня есть настороженность по поводу Вадима. С Артуром, скорее всего, всё обойдётся, потому что сечка незначительная», – заключил тренер.

Оба псковских боксёра вышли в четвертьфинал чемпионата России. Артур Кулаков 1 сентября встретится с действующим чемпионом России, трёхкратным победителем этих соревнований Евгением Коолем. Вадим Иванов в тот же день проведёт бой с чемпионом Европы, двукратным чемпионом России Тарханом Идиговым.

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