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Общество

5 месяцев условно получила жительница Дедовичского района за нарушение условий административного надзора

Дедовичский районный суд признал виновной 32-летнюю местную жительницу в нарушении условий административного надзора (часть 1 статьи 314 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Дедовичского района.

В суде установлено, что при освобождении из мест лишения свободы в отношении ранее судимой женщины установлен административный надзор сроком на 8 лет, при этом установлены ограничения в виде запрета пребывания в местах общественного питания, где осуществляется продажа спиртных напитков и установлена обязательная явка на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания 2 раза в месяц.

В связи с нарушением порядка отбывания административного надзора ей установлены дополнительные ограничения в виде запрета пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания в период с 23:00 до 6:00, запрета на выезд за пределы муниципального образования, являющегося местом жительства или пребывания, без разрешения органа внутренних дел, обязательной явки на регистрацию в МО МВД России «Дедовичский» 3 раза в месяц.

Однако 20 ноября 2018 года поднадзорная без уважительной причины самовольно без разрешения МО МВД России «Дедовичский» оставила избранное место жительства и выехала в Москву. 

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