120 часов обязательных работ получила невельчанка за кражу 15 тысяч рублей

22:17, 27 февраля 2019, ПАИ

Невельский районный суд признал виновной 38-летнюю местную жительницу в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба (часть 2 пункта «в» статьи 158 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Невельского района.

Установлено, что подсудимая 17 декабря 2018 года после совместного распития спиртных напитков с потерпевшей, воспользовавшись тем, что ее никто не видит, зашла в спальню, где из паспорта потерпевшей, находящегося под одеждой, похитила 15 тысяч рублей.