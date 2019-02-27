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120 часов обязательных работ получила невельчанка за кражу 15 тысяч рублей

Невельский районный суд признал виновной 38-летнюю местную жительницу в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба (часть 2 пункта «в» статьи 158 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Невельского района.

Установлено, что подсудимая 17 декабря  2018 года после совместного распития спиртных напитков с потерпевшей, воспользовавшись тем, что ее никто не видит, зашла в спальню, где из паспорта потерпевшей, находящегося под одеждой, похитила 15 тысяч рублей.

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