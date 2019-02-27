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Общество

Участники форума «Доброволье.60» увидели спектакль «И не надо быть Богом»

26 февраля во время открытия V Молодежного форума волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» в Пушкинских Горах прошел показ социальной драмы «И не надо быть Богом». Спектакль был показан в рамках проекта «Искусство против суицида» ПОООМС «Дети - наше будущее». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, зрителями спектакля стали почти 100 молодых людей из разных уголков Псковской области, среди которых волонтеры региональных вузов и ссузов, которые приехали на форум обмениваться опытом и мнением о том, как правильно вести здоровый образ жизни и привлекать к занятиям физкультурой и спортом молодых людей.

«Сценарий драмы очень актуален для форума и для молодежи в целом. Социальная драма «И не надо быть Богом» - это своего рода спектакль-диалог, откровенный разговор о мыслях подростка, о его проблемах, трудностях. Актеры спектакля - сами подростки из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» и партнера проекта - детского образцового коллектива театра «Бенефис». Таким образом, основная идея и глубина спектакля воспринимаются сильнее. Подростки призывают зрителей слушать и слышать друг друга, понимать и поддерживать тех, кто рядом с тобой», - рассказали в ПОООМС «Дети - наше будущее».

После показа спектакля последовал рефлексивный этап - интерактивное просветительское собрание, во время которого зрители поделились впечатлениями от спектакля и пообщались с заместителем начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольгой Мирвалиевой о том, что нужно ценить свою жизнь, беречь ее, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.

Проект «Искусство против суицида» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Отметим, V Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» проходит в Пушкинских Горах с 26 по 28 февраля. Организаторами форума выступают Управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области, Комитет образования Псковской области, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Псковская областная организация ООО «Российский Союз Молодежи» и Псковский областной центр медицинский профилактики, реабилитационный центр «Ручей». На форуме запланировано обсуждение организации взаимодействия волонтеров из разных районов Псковской области в решении актуальных социальных проблем. Планируются образовательные семинары и дискуссии, конкурсы молодежных проектов, добровольное тестирование на содержание наркотических средств, массовая пробежка, фотовыставка. Особенностью V форума в Псковской области станет участие в нем представителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), координатора региональных проектов Кирилла Литвицкого.

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