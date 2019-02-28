0
12:49
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
11:08
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
10:11
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
09:29
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
22:36
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
21:14
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Еще новости
Общество

Обряды на будущее благополучие советует совершать 28 февраля народный календарь

Онисим Овчарник наступил 28 февраля. Апостол Онисим, память которого отмечается в этот день, жил в начале первого тысячелетия в Византии, сообщает сalend.ru. Онисим был рабом некого Филимона, но бежал от своего господина в Рим, где попал в тюрьму. Там он встретился с апостолом Павлом, который просветил его и крестил. Павел упоминает об Онисиме в послании к Колоссянам, называя его своим «верным и возлюбленным братом».

На Руси Онисим считался покровителем овцеводства. В день памяти святого овчары «окликали» звезды, чтобы овцы давали большой и здоровый приплод. Делалось это так: вечером крестьянин выходил во двор и клал на все четыре стороны по три поклона. Затем он становился на руно и произносил заговор: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уродилось овец более того».

Обряды на будущее благополучие в этот день совершали не только овчары. Нужно было, к примеру, собрать в амбаре разные семена, выставить их на три утренних зари на мороз и отложить до посева. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется». Рукодельницы же, оканчивая прядение, выбирали лучший клубок и тоже выносили утром на улицу с уверенностью, что вся пряжа будет бела, чиста и крепка. Этот обычай назывался — «зорнить пряжу».

О погоде говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. А подъем воды в реках обещал хороший сенокос.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
28 февраля 2019
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
28 февраля 2019
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
28 февраля 2019
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
28 февраля 2019
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех» 1
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 1
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
27 февраля 2019
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая 2
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
27 февраля 2019
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра
27 февраля 2019
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра

Идет загрузка...