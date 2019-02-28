Обряды на будущее благополучие советует совершать 28 февраля народный календарь

09:46, 28 февраля 2019, ПАИ

Онисим Овчарник наступил 28 февраля. Апостол Онисим, память которого отмечается в этот день, жил в начале первого тысячелетия в Византии, сообщает сalend.ru. Онисим был рабом некого Филимона, но бежал от своего господина в Рим, где попал в тюрьму. Там он встретился с апостолом Павлом, который просветил его и крестил. Павел упоминает об Онисиме в послании к Колоссянам, называя его своим «верным и возлюбленным братом».

На Руси Онисим считался покровителем овцеводства. В день памяти святого овчары «окликали» звезды, чтобы овцы давали большой и здоровый приплод. Делалось это так: вечером крестьянин выходил во двор и клал на все четыре стороны по три поклона. Затем он становился на руно и произносил заговор: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уродилось овец более того».

Обряды на будущее благополучие в этот день совершали не только овчары. Нужно было, к примеру, собрать в амбаре разные семена, выставить их на три утренних зари на мороз и отложить до посева. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется». Рукодельницы же, оканчивая прядение, выбирали лучший клубок и тоже выносили утром на улицу с уверенностью, что вся пряжа будет бела, чиста и крепка. Этот обычай назывался — «зорнить пряжу».

О погоде говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. А подъем воды в реках обещал хороший сенокос.