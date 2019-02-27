Неизвестные подожгли «Вольво» в Великих Луках

09:00, 28 февраля 2019, ПАИ

28 февраля в 2:10 в Великих Луках на улице Полевой в грузовом автомобиле «Вольво» выгорела кабина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал поджог. Спасен гараж.

В 2:47 в Себежском районе в деревне Горбуны сгорел дачный дом на две половины. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в счетчике. Спасены жилой дом, две хозпостройки, баня.

27 февраля в 22:15 в Порховском районе в деревне Большие Липки сгорели жилой дом и пристройка. Причиной возгорании стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Спасены две хозпостройки.