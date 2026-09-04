Супруги из Палкино подозреваются в 12 кражах продуктов из магазина

12:16, 04 сентября 2026, ПАИ

Супружеская пара подозревается в серии краж в Палкинском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в июле и августе из торгового зала сетевого магазина в Палкино было совершено 12 краж продуктов. Причинённый ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели необходимые оперативно‑разыскные мероприятия и установили личности подозреваемых в совершении данных противоправных деяний. Ими оказалась супружеская пара: местные жители 50 и 44 лет.

Они дали признательные показания. Устанавливается их причастность к совершению других подобных хищений.

В отношении супругов возбудили уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ведётся следствие.