Супруги из Палкино подозреваются в 12 кражах продуктов из магазина
Супружеская пара подозревается в серии краж в Палкинском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в июле и августе из торгового зала сетевого магазина в Палкино было совершено 12 краж продуктов. Причинённый ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Сотрудники полиции провели необходимые оперативно‑разыскные мероприятия и установили личности подозреваемых в совершении данных противоправных деяний. Ими оказалась супружеская пара: местные жители 50 и 44 лет.
Они дали признательные показания. Устанавливается их причастность к совершению других подобных хищений.
В отношении супругов возбудили уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ведётся следствие.