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Происшествия

В Острове вдова участника СВО отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Островский городской суд приговорил 24-летнего жителя Санкт-Петербурга к четырем годам лишения свободы за участие в мошеннической схеме. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала Островская межрайонная прокуратура, сообщили ПАИ в ведомстве.

Фото: ПАИ

Как установил суд, молодой человек входил в организованную преступную группу и выполнял в ней роль курьера. 26 февраля 2026 года он приехал из Санкт-Петербурга в Остров, где получил от местной жительницы 2,9 млн рублей.

Перед этим женщине позвонил другой участник преступной группы, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил ей, что неизвестные якобы пытаются оформить на ее имя кредиты. Чтобы «защитить» деньги, потерпевшую убедили снять средства со счета и передать их курьеру для зачисления на так называемый «безопасный счет» Центробанка.

Женщина поверила звонившему и передала приехавшему в Остров курьеру 2,9 млн рублей. После получения денег молодой человек скрылся. Как установлено судом, эти средства были выплатами, которые потерпевшая получила в связи с гибелью мужа, участвовавшего в СВО.

Однако на этом мошенники не остановились. 6 марта курьер вновь приехал из Санкт-Петербурга в Остров. На этот раз он должен был получить у женщины еще 950 тысяч рублей.

После того как потерпевшая передала ему деньги, молодой человек попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

В ходе судебного разбирательства подсудимый возместил женщине 100 тысяч рублей ущерба.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взыскали 2,8 млн рублей в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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