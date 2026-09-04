Псковича арестовали за нападение на двух мальчиков в Тюмени
Уголовное дело завели на псковича за нападение на двух малолетних детей, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.
По данным следствия, на улице Пушкина в Тюмени мужчина без причины ударил по лицу двух несовершеннолетних мальчиков. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Пскова, который находился в Тюмени проездом.
Ему предъявили обвинение по признакам преступления по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Также по ходатайству следователя СК России суд заключил псковича под стражу.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения противоправных действий.