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Происшествия

Псковича арестовали за нападение на двух мальчиков в Тюмени

Уголовное дело завели на псковича за нападение на двух малолетних детей, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

Скриншот видео. Источник: информационный центр СК России

По данным следствия, на улице Пушкина в Тюмени мужчина без причины ударил по лицу двух несовершеннолетних мальчиков. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Пскова, который находился в Тюмени проездом.

Ему предъявили обвинение по признакам преступления по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Также по ходатайству следователя СК России суд заключил псковича под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения противоправных действий.

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