Двое рыбаков чудом выжили после опрокидывания лодки на Псковско-Чудском озере

16:35, 04 сентября 2026, ПАИ

Двух рыбаков спасли на Псковско-Чудском озере после опрокидывания лодки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Вчера во время несения службы в акватории Псковско-Чудского водоема экипаж пограничного сторожевого катера ПУ ФСБ России по региону получил сигнал о пропаже лодки, не вернувшейся в установленное время.

Командир катера определил район поиска и организовал спасательную операцию, задействовав два пограничных судна. Вскоре в воде обнаружили двое мужчин, держащихся за перевернутую лодку.



Фото: ПУ ФСБ России по Псковской области.



Фото: ПУ ФСБ России по Псковской области.



Фото: ПУ ФСБ России по Псковской области.





Как выяснилось, рыбаки вышли в озеро утром, но из-за нарушения правил безопасности при маневрировании судно перевернулось.

Пограничники подняли на борт 63-летнего и 58-летнего мужчин, которые провели в холодной воде более 20 минут. От медицинской помощи спасенные отказались, после чего их передали родственникам.