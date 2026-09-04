Трактор столкнулся с автомобилем в Великих Луках
Трактор МТЗ-82 и автомобиль Lada 2115 столкнулись у дома № 1 на улице Новосокольнической в Великих Луках, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
Предварительно, столкновение произошло из-за того, что водитель трактора не пропустил автомобиль.
В результате ДТП пострадал 23-летний водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали.
На месте работают спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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