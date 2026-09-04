Трактор столкнулся с автомобилем в Великих Луках

14:38, 04 сентября 2026, ПАИ

Трактор МТЗ-82 и автомобиль Lada 2115 столкнулись у дома № 1 на улице Новосокольнической в Великих Луках, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ









Предварительно, столкновение произошло из-за того, что водитель трактора не пропустил автомобиль.

В результате ДТП пострадал 23-летний водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали.

На месте работают спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.