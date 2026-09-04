Два человека пострадали в ДТП с фурой в Острове

16:27, 04 сентября 2026, ПАИ

Грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковой машиной Renault Kangoo перед железнодорожным переездом на Киевской трассе в Острове, пишет канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ











В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Renault Kangoo. Их госпитализировали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее трактор столкнулся с автомобилем в Великих Луках.