Два человека пострадали в ДТП с фурой в Острове
Грузовой автомобиль Renault столкнулся с легковой машиной Renault Kangoo перед железнодорожным переездом на Киевской трассе в Острове, пишет канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Renault Kangoo. Их госпитализировали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее трактор столкнулся с автомобилем в Великих Луках.
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