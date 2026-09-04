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С ножом на друга: новогодняя ночь закончилась для жителя Куньи колонией

Житель Куньи получил тюремный срок за нападение с ножом на приятеля, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что ночью 1 января 2026 года между неоднократно судимым местным жителем и его приятелем произошёл конфликт во время распития спиртных напитков в квартире на улице Больничной в Кунье. Во время ссоры мужчина ударил приятеля ножом в грудную клетку, нанеся ему тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся.

Великолукский районный суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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