С ножом на друга: новогодняя ночь закончилась для жителя Куньи колонией

17:36, 04 сентября 2026, ПАИ

Житель Куньи получил тюремный срок за нападение с ножом на приятеля, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что ночью 1 января 2026 года между неоднократно судимым местным жителем и его приятелем произошёл конфликт во время распития спиртных напитков в квартире на улице Больничной в Кунье. Во время ссоры мужчина ударил приятеля ножом в грудную клетку, нанеся ему тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся.

Великолукский районный суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.