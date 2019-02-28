0
12:49
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
11:08
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
10:11
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
09:29
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
22:36
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
21:14
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Еще новости
Общество

В исправительную колонию отправились супруги из Пскова за предоставление квартиры для употребления наркотиков

Лишение свободы получили псковские супруги за систематическое предоставление помещения для употребления наркотических средств группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 232 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской областию

В суде установлено, что с 25 августа 2017 года по 4 сентября 2018 года супруги систематически предоставляли свою квартиру в доме №43 на Рижском проспекте Пскова ранее знакомым им наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, а женщине – в виде 2 лет.

Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция Псковского областного суда приговор Псковского городского суда признала законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
28 февраля 2019
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
28 февраля 2019
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
28 февраля 2019
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
28 февраля 2019
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех» 1
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 1
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
27 февраля 2019
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая 2
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
27 февраля 2019
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра
27 февраля 2019
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра

Идет загрузка...