В исправительную колонию отправились супруги из Пскова за предоставление квартиры для употребления наркотиков

09:13, 28 февраля 2019, ПАИ

Лишение свободы получили псковские супруги за систематическое предоставление помещения для употребления наркотических средств группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 232 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской областию

В суде установлено, что с 25 августа 2017 года по 4 сентября 2018 года супруги систематически предоставляли свою квартиру в доме №43 на Рижском проспекте Пскова ранее знакомым им наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, а женщине – в виде 2 лет.

Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция Псковского областного суда приговор Псковского городского суда признала законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.