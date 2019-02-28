В исправительную колонию отправились супруги из Пскова за предоставление квартиры для употребления наркотиков
Лишение свободы получили псковские супруги за систематическое предоставление помещения для употребления наркотических средств группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 232 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской областию
В суде установлено, что с 25 августа 2017 года по 4 сентября 2018 года супруги систематически предоставляли свою квартиру в доме №43 на Рижском проспекте Пскова ранее знакомым им наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.
С учетом позиции государственного обвинителя Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, а женщине – в виде 2 лет.
Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция Псковского областного суда приговор Псковского городского суда признала законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.