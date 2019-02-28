Делегация Псковского колледжа искусств приняла участие в фестивале «Помним. Гордимся. Верим» в Архангельске

10:01, 28 февраля 2019, ПАИ

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняла участие в IX Всероссийском конкурсе-фестивале «Помним. Гордимся. Верим», который проходил с 17 по 22 февраля в городе Архангельске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

В этом году на конкурс приехали коллективы и солисты из городов воинской славы, Санкт-Петербурга, Северодвинска, Армении. В состав делегации, представившей Псковскую область, вошли вокалисты колледжа искусств - студентки 3 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Ангелина Семёнова и Екатерина Партс и преподаватель колледжа Екатерина Камалова.

Также в конкурсе-фестивале приняли участие студентка 3 курса специализации «Театральное творчество» Мария Александрова (в составе ансамбля чтецов народного самодеятельного коллектива, театра танца «Русские узоры») и студентка 4 курса специализации «Хореографическое творчество» Виктория Князева (в составе хореографического ансамбля «Русские узоры»).

Вокалистка Ангелина Семёновая была отмечена высшей наградой конкурса – званием лауреата.

По словам преподавателя Псковского колледжа искусств Екатерины Камаловой, творческая программа фестиваля оказалась очень насыщенной. Помимо конкурсных прослушиваний, вокалисты приняли участие в вечере – представлении «визитной карточки» Псковской делегации (19 февраля), в концерте, посвящённом Дню Защитника Отечества (20 февраля), а также в заключительном гала-концерте лауреатов (21 февраля).