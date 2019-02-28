Число заболевших корью выросло в России

10:53, 28 февраля 2019, ПАИ

В России наблюдается рост заболеваемости корью. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минздрав, наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве, Дагестане и Владимирской области, но при этом больше всего риску подвержены непривитые дети.

По словам экспертов, снижению заболеваемости может поспособствовать изменение графика введения прививок - таким путем уже пошли несколько зарубежных стран.

Кроме того, планируется внедрить собственную трехвалентную вакцину для защиты от кори, паротита и краснухи. Разработка позволит снизить количество инъекций.