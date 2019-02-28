0
12:49
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
11:08
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
10:11
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
09:29
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
09:25
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
22:36
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
21:14
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Еще новости
Общество

Гражданская версия экипировки «Ратник» появится в России

В России создадут боевую экипировку третьего поколения «Ратник» и ее гражданскую версию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберта Бакова.

Как пояснил руководитель предприятия, гражданская версия экипировки будет использоваться для переноса тяжестей. В первую очередь разработка пригодится при выполнении подземных строительных работ и в горнодобывающей сфере.

Новая версия экипировки будет весить меньше предшественника, но при этом будет обладать усовершенствованной защитой. Кроме того, она будет совместима с роботизированными комплексами и беспилотниками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
28 февраля 2019
Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили вопросы регионального развития и жилищного строительства
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
28 февраля 2019
Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
28 февраля 2019
Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
28 февраля 2019
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех» 1
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети
28 февраля 2019
Прокурор потребовал от главы администрации Пскова наказать виновных за ненадлежащее содержание зимой дорожно-уличной сети 1
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая
27 февраля 2019
Дни Псковской области пройдут в Москве 23-24 мая 2
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
27 февраля 2019
Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра
27 февраля 2019
Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра

Идет загрузка...