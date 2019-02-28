Гражданская версия экипировки «Ратник» появится в России

11:27, 28 февраля 2019, ПАИ

В России создадут боевую экипировку третьего поколения «Ратник» и ее гражданскую версию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберта Бакова.

Как пояснил руководитель предприятия, гражданская версия экипировки будет использоваться для переноса тяжестей. В первую очередь разработка пригодится при выполнении подземных строительных работ и в горнодобывающей сфере.

Новая версия экипировки будет весить меньше предшественника, но при этом будет обладать усовершенствованной защитой. Кроме того, она будет совместима с роботизированными комплексами и беспилотниками.