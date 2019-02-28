17 человек пострадали на дорогах Псковской области с 21 по 27 февраля

13:54, 28 февраля 2019, ПАИ

С 21 по 27 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 17 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В двух случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. Также за указанный период деблокированы двое пострадавших. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавших передали медицинским работникам. Стабилизация транспортного средства и ликвидация вторичных факторов не осуществлялась.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.