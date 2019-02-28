Ароматное мыло, шарики и соли для ванны приготовила для гостей ярмарки «ART-ель» компания «AROMA Home & Spa Therapy»

10:11, 28 февраля 2019, ПАИ

Большой выбор ароматного мыла, шариков и соли для ванны приготовили мастеры компании «AROMA Home & Spa Therapy» для посетителей ярмарки «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 2 и 3 марта, сообщили Псковскому агентству информации в редакции «Псковской правды».

«Для нас творческий процесс – это непрерывное действие, продолжающееся на протяжении года, - говорят мастера. - Идеи по созданию новых линеек продукции, формул и необычных ароматов постоянно в проработке. Очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о нашей продукции, созданной из натуральных компонентов с любовью и заботой о коже, даже детской».

Сейчас в мастерской работают над созданием продуктов по уходу за руками и ногами. Также компания приготовила сюрпризы для юных посетителей ярмарки.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.