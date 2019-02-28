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Общество

Около 2,5 млрд рублей взыскали с должников псковские приставы в 2018 году

В 2018 году судебные приставы Псковской области взыскали с должников около 2,5 млрд рублей, что больше уровня предыдущего года на 38%. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам начальника УФССП по Псковской области, консолидированный бюджет от работы приставов пополнился на 815 млн рублей. Меры принудительного исполнения к должникам и их имуществу применялись более 1 млн раз, за последние три года их количество увеличилось в 3 раза. Самая распространенная и эффективная мера – арест и списание денег должника, заметил Сергей Колесников. Также более 350 тысяч раз обращено взыскание на банковские счета должников.

Сергей Колесников отметил, что всего на исполнении находилось около 400 тысяч производств, стало больше взысканий за кредитные преступления, в пользу предприятий коммунального хозяйства. 138 тысячи исполнительных производств окончены фактическим исполнением. Сергей Колесников добавил, что нагрузка на одного судебного пристава  увеличилась на 32%.

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