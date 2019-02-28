Каждый 27-й житель Псковской области имеет долги по кредитам

10:20, 28 февраля 2019, ПАИ

Каждый 27-й житель Псковской области является должником по кредитам. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Колесникова, каждый 42-й пскович имеет долги по ЖКХ, каждый 150-й – по алиментам, каждый 15-й - по налогам. Он отметил, что среднестатистический должник в регионе - это мужчина 36 лет.

Главный судебный пристав региона добавил, что задолженность физических лиц в 2018 году составила более 11 млрд рублей, юридических - более 6 млрд.