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Общество

Более 16 тысячам жителей Псковской области запрещен выезд из страны из-за долгов

Более 16 тысячам жителей Псковской области запрещен выезд из России из-за долгов. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Колесникова, в 2018 году псковичи оплатили 12,8 млн рублей долгов. Каждому третьему должнику ограничен выезд за пределы России, всего должников насчитывается 33 тысячи.

Кроме того, главный судебный пристав региона отметил, что каждый четвертый в области ограничен в праве управления автомобилем, еще более тысячи псковичей – в специальном праве. Благодаря ограничению по специальному праву, взыскатели перечислили около 94,8 млн рублей.

35 должников, которым вынесен запрет на управление автомобилем, привлечены к ответственности сотрудниками ГИБДД, добавил Сергей Колесников.

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