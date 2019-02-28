Более 1,5 млн рублей удалось взыскать с псковских должников-автомобилистов с октября

10:41, 28 февраля 2019, ПАИ

С начала октября 2018 года с должников-автомобилистов в Псковской области взысканы более 1,5 млн рублей. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Серей Колесников отметил, что за указанный период проверены на наличие долгов более 70 тысяч водителей, 1 тыс. 300 человек получили напоминание о задолженности. Составлен 71 акт описи и ареста транспорта, 20 машин изъяты с помощью эвакуатора.

Главный судебный пристав региона добавил, что всего за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя административному наказанию подверглись 1 тысяча 150 жителей Псковской области. Повторно за неуплату административного штрафа привлечены 300 должников. За уклонение от явки на прием в принудительном порядке к приставам доставили более 1000 должников, а в суд - более 700 жителей региона.