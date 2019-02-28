В два раза за последние три года увеличилось число случаев ареста имущества псковских должников

10:35, 28 февраля 2019, ПАИ

Количество случаев ареста имущества должников в Псковской области выросло в два раза за последние три года. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 28 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Колесникова, в 2018 году приставы наложили арест на 795 автотранспортных средств, 21 жилое помещение, 43 земельных участка и 20 объектов нежилой недвижимости. В результате реализации арестованного имущества взыскателям были перечислены 122 млн рублей.

Также Сергей Колесников отметил, что в Псковской области самая высокая интенсивность по количеству выходов в адреса должников по сравнению с другими регионами. Он подчеркнул, что за последнее время количество таких выходов выросло в три раза, приставы посетили должников по каждому исполнительному производству.