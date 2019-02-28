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Общество

Полмиллиарда рублей взыскали псковские приставы с должников по ЖКУ в 2018 году

В 2018 году в Псковской области приставы взыскали 500 млн рублей с должников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Сергей Колесников отметил, что благодаря приставам 102 жителя Псковской области получили задержанную зарплату. В пользу жителей региона с организаций-должников были взысканы 19 млн рублей.

Главный пристав области также рассказал, что по налоговым задолженностям было взыскано на 43,6% больше, чем в прошлом году. Также, как отметил Сергей Колесников, около 16 млн рублей приставы взыскали по штрафам ГИБДД за вождение в нетрезвом состоянии.

Сергей Колесников подчеркнул, что количество письменных обращений в Управление уменьшилось на 13% по сравнению с минувшим годом, при этом общее количество обращений к приставам выросло.

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