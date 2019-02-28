Иван Цецерский принимает участие в отчетно-выборном Собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России

11:02, 28 февраля 2019, ПАИ

28 февраля в городе Иванове проходит очередное общее отчетное Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России. В Собрании принимают участие руководители органов местного самоуправления из 23 муниципальных образований - членов Союза, а также представители администрации президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации, межрегиональных союзов и ассоциаций. Псков представляет глава города Иван Цецерский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участники рассмотрят вопросы, касающиеся дополнительного образования, а также опыт и практику импортозамещения в сфере информационно-коммутационных технологий в органах местного самоуправления.

В повестку дня включен блок аналитических вопросов, в частности будет представлена подробная информация по показателям социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в Союз городов Центра и Северо-Запада России.

Запланировано обсуждение по итогам реализации мероприятий, приуроченных к Году добровольца, а также заслушивание отчета о работе Союза городов Центра и Северо-Запада России за 2018 год.

Участники Общего Собрания Союза городов Центра и Северо-Запада скорректируют и утвердят план работы и мероприятий Союза, а также проведут голосование по выборам в органы управления Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Глава города Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что обмен опытом по решению вопросов муниципалитетов очень важен, так как участие в такого рода мероприятиях позволяет познакомиться с практикой других городов и поделиться наработанными решениями по вопросам местного значения, а самые эффективные и успешные варианты использовать на площадках других городов.

Некоммерческая организация «Союз городов Северо-Запада России» основана в 1990 году для совместного решения возникающих проблем на принципах равноправного и добровольного сотрудничества в политическом, социально-экономическом, экологическом и других направлениях.