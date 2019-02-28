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Чайник и кроссовки украл безработный из квартиры в Дедовичах

Полицейские нашли 40-летнего жителя поселка Дедовичи, который 27 февраля украл электройчайник и кроссовки из квартиры дома по улице Энергетиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в отношении этого безработного, ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. 

Также раскрыта кража, которая произошла 26 февраля в Печорском районе: от здания мастерских одной из сельхозорганизаций были похищены восемь металлических швеллеров общим весом в несколько сотен килограммов. В данном противоправном деянии подозревается 33-летний безработный житель Печорского района. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Ведется проверка.

В Усвятах с 28 по 29 декабря минувшего года из ВАЗ-21099, стоявшего у дома на площади Советской, неизвестный похитил магнитолу. В этой краже подозревается 19-летний учащийся. Магнитола изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Палкино в период с 26 по 27 февраля из сарая у дома по улице Южной через незапертую дверь безработный судимый 48-летний местный житель  попытался похитить электрорубанок, «болгарку», набор ключей, DVD-диски и другое имущество. Он задержан. Ведется следствие.

А в Великих Луках  днем 26 февраля из магазина по улице Ботвина были похищены продукты. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается 23-летний безработный, ранее неоднократно судимый житель города Новосокольники. В настоящее время проводится проверка.

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