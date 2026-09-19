Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали на псковских дорогах

14:22, 19 сентября 2026, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые уже ранее привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили сотрудники «Госавтоинспекции». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поздним вечером 18 сентября на улице Советской Армии в Пскове инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Mazda 3. Выяснилось, что за рулём иномарки находился нетрезвый 20-летний пскович.

43-летнего водителя, в нетрезвом виде управлявшего иномаркой Audi A4, полицейские выявили на территории Великих Лук.

Автомобили у водителей изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.